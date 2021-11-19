محافظ بنى سويف: إنشاء منافذ متنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إنشاء منافذ بيع متنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الجمعة - أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة حمادة راضى قامت فى ضوء تكليفات المحافظ، بتوفير السلع الغذائية وخاصة اللحوم بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تم إنشاء شادر لبيع اللحوم البلدية أمام قصر الثقافة بالفشن، فضلا عن تمركز السيارات المتنقلة بالقرى والعزب والنجوع، لبيع اللحوم المجمدة والسلع الغذائية والبقالة بأسعار تنافسية وذات جودة عالية عن مثيلاتها بالأسواق.

كما نظمت الوحدة، حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، والتى أسفرت عن توريد الناتج اليومى من القمامة ويقدر بـ 125 طنا لمصنع السماد العضوى لتحسين مستوى النظافة، ومراعاة البعد البيئى وإضفاء الطابع الجمالى للقرية.

وشملت الحملة تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها وخلق سيولة مرورية علاوة على مراجعة وحدات الإنارة العامة وتركيب 15 عامود كهرباء بطريق برستينا التابعة لقرية الفنت، وصيانة الكشافات بطريق كاترينا أبو جويلى وطريق الجمهود/ دلهانس.