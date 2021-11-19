أمطار وانخفاض الحرارة فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وكانت معظم مناطق المحافظة قد تعرضت خلال أمس والليلة لأمطار خفيفة ومتقطعة وموجة برد ورياح وتم رفع درجة الاستعداد فى كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التى تتعرض لها المحافظة، وتقوم غرفة العمليات بمتابعة تطورات الظروف الجوية وتحركات مياه الأمطار خشية وقوع سيول، ولم تتلق الغرفة حتى الآن أية بلاغات.

من جانبه، أكد المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية بالإضافة إلى التأكد من جاهزية سيارات الشفط فى مختلف الشوارع والميادين، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات.