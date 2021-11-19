جدة - نرمين السيد - وكانت معظم مناطق المحافظة قد تعرضت خلال أمس والليلة لأمطار خفيفة ومتقطعة وموجة برد ورياح وتم رفع درجة الاستعداد فى كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التى تتعرض لها المحافظة، وتقوم غرفة العمليات بمتابعة تطورات الظروف الجوية وتحركات مياه الأمطار خشية وقوع سيول، ولم تتلق الغرفة حتى الآن أية بلاغات.
من جانبه، أكد المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية بالإضافة إلى التأكد من جاهزية سيارات الشفط فى مختلف الشوارع والميادين، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار وانخفاض الحرارة فى شمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.