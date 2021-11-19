مصطفى قمر يشوق الجمهور لعمل غنائي جديد

شوق الفنان مصطفى قمر، جمهور بعمل غنائي جديد من المقرر أن يطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد أعمال مصطفى قمر خلال الفترة المقبلة

ونشر مصطفى قمر، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ليعلن به عن أعماله القادمة، قال فيه: «يا جماعة أنا بسجل أغنية جديدة، أنا لابس نظارة الشمس علشان لسه صاحي لغاية الساعة 6 الصبح شغال، هسمعكوا حاجة حلوة أوي قريب».

وظهر الفنان مصطفى قمر لأول مرة بعد غياب عن السينما من خلال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

قصة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

مصطفى قمر يوجه الشكر للنجوم بعد حفل زفاف ابنه

وكان النجم مصطفى قمر قد وجه رسالة شكر لكل النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم منذ فترة، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب، قائلاً: "فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم.. وشكرا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم".

مصطفى قمر يدخل عالم البرامج من خلال 5 نجوم

ودخل مصطفى قمر رمضان الماضي عالم البرامج من خلال برنامج "5 نجوم" الذي يجمع كلًا من غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي معًا لأول مرة، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.