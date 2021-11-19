رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي تشيد بمشروع الضبعة النووي:«وفر كهرباء وصدر للخارج»

/662047/رئيسة-مجلس-الاتحاد-الفيدرالي-الروسي-تشيد-بمشروع-الضبعة-النوويوفر-كهرباء-وصدر-للخارج

دوت الخليج

حيث رحبت بسيادته في موسكو وأشارت إلى عمق العلاقات المصرية الروسية وترابطها والتي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتى دخلت حيز التنفيذ هذا العام,فى ضوء ان مصر اكبر دولة فى الشرق الاوسط وكانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لروسيا فى الشئون الدولية والاقليمية .

رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي تلتقي رئيس الشيوخ

كما اشادت بمشروعات التعاون المشتركة خاصة مشروع الضبعة النووي الذي وفر الكهرباء لمصر ولتتصدير للخارج ، ومشروع المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس.

كما اشارت الى تطلع روسيا لتعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، و زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم العلاقات المصرية الروسية وبما يعكس مكانة البلدين.لاسيما مكانة مصر كقوة اقليمية ودولية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلاقته القوية مع الرئيس بوتين و بالنظر الى ان حجم التبادل التجارى سنة ٢٠٢٠ لم يتجاوز خمسة مليارات دولار فى حين يجب ان يكون اكثر من ذلك بكثير لما يملكه البلدان من مقومات انتاج ضخمة.

واشارت الى التعاون فى مجال التعليم العالى فى كثير من التخصصات.

واعربت عن سعادتها بقرار مجلس الشيوخ المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية مع مجلس الاتحاد الروسي وتمنت تفعيلها وتعزيز اللقاءات بين اعضاء البرلمانين بما يخدم الدولتين.

وقالت انها ترسل تهانيها بعيد الميلاد القادم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم وتتمنى له الصحة فى العام الجديد.