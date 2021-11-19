«وش الخير على كل اللي اشتغل معاهم»..تامر حسين يشيد بالهضبة

/662048/وش-الخير-على-كل-اللي-اشتغل-معاهمتامر-حسين-يشيد-بالهضبة

وجه الشاعر تامر حسين، رسالة للفنان والهضبة عمرو دياب، بعد نجاح أغنيتهما «انت الحظ» والتي أتت ضمن ألبوم الهضبة الجديد «عيشني».

دوت الخليجيرصد رسالة تامر حسين للفنان عمرو دياب

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، موجها حديثه لعمرو دياب: «أهو أنت الحظ ياحظ (شهادة حق ) الراجل ده وش الخير على كل واحد اشتغل معاه ب إخلاص بعيداً عن الفن وتاريخه الحافل بالنجاحات اللى ب أتشرف انى شاركت فيه ولو بسطر».

وتابع حديثه: «أنا بعتبره واحد من أهل بيتي وليه فيا كتير ومش هنساله إنه أمِن بموهبتي وراهِن عليا ودى مسؤولية كبيرة جداً بالنسبالى من يوم ما أمنى على استمراريته وحابب أقوله فى العلن مفيش أطيب من قلبك وأشكره على تقديره لينا كصُناع أنتوا ماتعرفهوش».

وأضاف: «الراجِل ده بيحب فريق عمله قد ايه وبيفرح بنجاحهم ويتباهى بيهم وداعم ومُهتم ب واحد واحد ساهم فى نجاحه إمبارح كأنى أول مرة بعرف الراجل ده من جديد وبيكبر فى نظرى أكتر بسبب إنسانيته وذوقياته ولو أنى شهادتى مجروحه بس دى أمانة لازم أقولها وماداريهاش زى ماهو مابيداريش كلمه حلوة وتقدير معنوى ليا ولغيرى ربنا يحفظه ويزيده».

نجاحات أغنيات ألبوم عيشني

ويواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» اذ تصدر الهضبة عمرو دياب كعادته تريند رقم 1 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ساعة واحدة فقط من طرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «ببتدى من الزيرو» من ألبومه الأخير عيشني.

بينما «انت الحظ» تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اذ انه استطاع أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية انت الحظ لعمرو دياب

وتقول كلمات الأغنية : "عارف أنت الحظ ب عينه كان وشِك حلو عليا.. كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه.. م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا.. بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عين.. يانور عينى عينى ما تتعز أنا خايف ياحبيبى.. من عين اللى يخاف واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ.. أنت الفرحة اللى فى بالى والدُنيا اللى إتمنيتها.. بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش".