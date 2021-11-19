/662049/رئيسة-مجلس-الاتحاد-الفيدرالي-الروسي -تهنئ-الرئيس-السيسى-بعيد-ميلاده-أتمنى-له-دوام-الصحة-بالعام-الجديد

هنأت فالنتينا ماتفينكا رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد ميلاده متمنية له دوام الصحة بالعام الجديد، وذلك أثناء لقاءاه بالمشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ .

دوت الخليج

وقالت أنها ترسل تهانيها بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم وتتمنى له الصحة فى العام الجديد حيث استقبلت فالنتينا ماتفينكا رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري والوفد البرلماني المرافق له، بمقر الاتحاد الفيدرالي بموسكو .

وأشارت إلى عمق العلاقات المصرية الروسية وترابطها والتي توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتى دخلت حيز التنفيذ هذا العام,فى ضوء ان مصر اكبر دولة فى الشرق الاوسط وكانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لروسيا فى الشئون الدولية والاقليمية .

رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده"أتمنى له دوام الصحة بالعام الجديد"

كما اشادت بمشروعات التعاون المشتركة خاصة مشروع الضبعة النووي الذي وفر الكهرباء لمصر ولتتصدير للخارج ، ومشروع المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس كما اشارت الى تطلع روسيا لتعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، و زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم العلاقات المصرية الروسية وبما يعكس مكانة البلدين.لاسيما مكانة مصر كقوة اقليمية ودولية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلاقته القوية مع الرئيس بوتين و بالنظر الى ان حجم التبادل التجارى سنة ٢٠٢٠ لم يتجاوز خمسة مليارات دولار فى حين يجب ان يكون اكثر من ذلك بكثير لما يملكه البلدان من مقومات انتاج ضخمة.

واشارت الى التعاون فى مجال التعليم العالى فى كثير من التخصصات واعربت عن سعادتها بقرار مجلس الشيوخ المصري بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية مع مجلس الاتحاد الروسي وتمنت تفعيلها وتعزيز اللقاءات بين اعضاء البرلمانين بما يخدم الدولتين

من حانبه أكد السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على عمق العلاقات المصرية الروسية وتجذرها في التاريخ واكبر مثال على هذا التعاون مشروع السد العالي الذي مثل رمزا للتعاون المصري الروسي، والذي تجدد بمشروع الضبعة العملاق .

رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده"أتمنى له دوام الصحة بالعام الجديد"

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في روسيا والتي شارك في مراقبتها وفد من مجلس الشيوخ المصري، وأيضا اشار رئيس مجلس الشيوخ الى تطلعه لفتح العديد من مجالات التعاون بين البلدين بما يتماشى مع التطورات السريعة والحديثة التي تجري على ارض مصر، وعبر أيضا عن سعادته البالغة لاستئناف حركة الطيران بين البلدين وتطلعه الى زيادة اعداد السائحين الروسيين الوافدين الى مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها دعت السيدة فالنتينا ماتفينكا، السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة روسيا على رأس وفد برلماني خلال النصف الاول من العام المقبل وتطلعها للتعاون بين اللجان البرلمانية في البلدين بما يخدم مصالح الدولتين وخاصة على مستوى مشروعات واتفاقيات التعاون المشترك.

كما اشادت بدور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيسي فى دعم عقد قمة روسيا افريقيا.السابق وتطلعها الى نفس الدور فى القمة المقبلة

وفي نهاية اللقاء وجه السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدعوة للسيدة فالنتينا ماتفينكا لزيارة مجلس الشيوخ المصري في اقرب فرصة ممكنة.

وتبادل رئيسا المجلسين الهدايا التدكارية. واقامت مادبة عشاء على شرف سيادته.