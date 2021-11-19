عاجل.. إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة 

جدة - نرمين السيد - أعلن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.





وكان قد تم إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى عام 2016 بالتزامن مع عام الشباب بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتم تخريج ثلاث دفعات من البرنامج الرئاسى حتى الآن.

ويهدف البرنامج الرئاسى، إلى تأهيل الشباب للقيادة وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسؤولية الإدارية والمجتمعية فى الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملى والعلمى واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

ونجح خريجى البرنامج الرئاسى من الدفعات السابقة فى تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض بمؤسسات الدولة المختلفة، وتبنت القيادة السياسية العديد من مقترحاتهم و تم تحويلها إلى مشروعات حقيقية، ويعد أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتى جاءت بتوصية من شباب البرنامج الرئاسى بالمؤتمر الوطنى للشباب وتم التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المؤتمر.

وساهم شباب البرنامج بدور رئيسى فى عدد من المبادرات والمشروعات (تنظيم المؤتمرات الوطنية للشباب – منتدى شباب العالم بنسخه الثلاث وصولاً لتنظيم النسخة الرابعة يناير المقبل – ملتقى الشباب العربى الإفريقى) بالإضافة إلى المشروع القومى "حياة كريمة".

والجدير بالذكر، أن العديد من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة يتولون بعض المناصب بالدولة مثل أعضاء بمجلس الشيوخ – أعضاء مجلس النواب – محافظين – نواب محافظين – مساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين وغيرها من المناصب فى الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة مما ساهم فى ضخ دماء جديدة فى الشريان الهيكل الإدارى للدولة.

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج، أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 30 عامًا، وأن يقدم المستندات المطلوبة وتضم (الرقم القومى، الشهادات الدراسية، الموقف من التجنيد، صحيفة الحالة الجنائية) على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكترونى للبرنامج ثم يتم إعلان نتيجة المقبولين فى مرحلة التسجيل، وتحديد موعدًا لإجراء الاختبارات (اللغة العربية والثقافة العامة، اللغة الإنجليزية، السمات النفسية والشخصية) وغيرها من المقابلات حتى ظهور النتيجة بأسماء المقبولين.

ويذكر أن الدراسة فى البرنامج الرئاسى تستمر لمدة 8 أشهر، ويمكن التقديم للبرنامج عبر الموقع الالكترونى للبرنامج من هنا