خبر سار.. مستحقات وتعويضات تأمينية للمصريين السابق عملهم بالسعودية

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الجمعة، إن التقرير يفيد بأنه بعد التواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية اتضح أن هناك عددا كبيرا سبق لهم العمل بالمملكة ولم يحصلوا على تأميناتهم بالمؤسسة حتى الآن، وكذلك لذوى من توفى منهم بسبب إصابة عمل أو أمراض مهنية وفقا لأنظمة ولوائح المؤسسة، وذلك ناتج عن أنه لم يستدل على عنوانهم أو عنوان ذويهم بمصر.
وأضاف أن هذا التقرير يأتى فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.
من جانبه، قال رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض أحمد رجائى إن المكتب تواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفسار عن المستحقات التأمينية لمن سبق لهم العمل فى السعودية ولم يحصلوا على تأميناتهم حتى الآن، وتبين وجود عدد من العاملين المصريين المستحقين للتعويضات ولكن لم يستدل على عنوانهم أو عنوان ذويهم بمصر.
وأضاف أنه بالتنسيق مع المؤسسة تم الاتفاق على توفير المستندات اللازمة لإعادة صرف المستحقات المعلقة، كما تم الحصول على كشف كامل بأسماء المواطنين للتواصل معهم أو مع ذويهم بمصر عن طريق وزارة القوى العاملة.
وأوضح أن وزارة القوى العاملة ستقوم بإرسال البيانات كاملة إلى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بالرياض، ليقوم بدوره بإرسال كافة البيانات للمؤسسة مرة أخرى لموافاة مكتب التمثيل العمالى بالأوراق والمستندات الواجب استيفاؤها من المواطنين فى مصر (كل حسب حالته)، ومعاودة إرسالها للمكتب مرة أخرى لتسليمها للهيئة لتقوم بإرسال المستحقات.
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