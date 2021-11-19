عاجل - صور .. الأمير تشارلز يشيد بجهود مصر لدعم المرأة

جدة - نرمين السيد - أشاد الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا بجهود مصر فى دعم المرأة وإصدار قانون لحمايتها من العنف خاصة حوادث التحرش، مؤكدًا أهمية التصدى لكافة صور العنف والانتهاكات ضد المرأة.





جاء ذلك خلال حواره مع سلمى مدحت وأحمد هشام مؤسسى تطبيق "ماتخافيش" لدعم السيدات نفسيًا وقانونيًا فى مواجهة حالات التحرش الجنسى والمساعدة على تحسين جهود الدولة فى هذا المجال، وذلك ضمن زيارته إلى الحرم اليونانى بالتحرير، فى ثانى أيام زيارته لمصر، والتى التقى خلالها ممثلى عدد من رواد الأعمال الذين تلقوا دعم وتمويل من مبادرة "flat 6 labs" لدعم رواد الأعمال الممولة من السفارة البريطانية.

ووجه أمير ويلز التحية لمؤسسى منصة "talents arena" التى تعمل على ربط الشركات بمهندسى البرمجيات، وقال إن تكنولوجيا التعليم ترسم مستقبل العالم حاليًا خاصة فى مجال التعليم.

وأشاد ولى العهد البريطاني بتمويل مبادرة "flat 6 labs" لتطبيق "شفاء" الذى يدعم أصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أهمية تلك الجهود فى ظل أن الشرق الأوسط يضم معظم المصابين بالأمراض المزمنة فى العالم.

كما حضر أمير ويلز فعالية لمبادرة "flat 6 labs" الممولة من السفارة البريطانية لدعم شباب رواد الأعمال، والتقط صورة جماعية مع مجموعة من ممثلى المشروعات المستفيدة ووجه لهم التحية على جهودهم.

وكانت وزيرة البيئة قد استقبلت ولى العهد البريطانى عند وصوله للحرم اليونانى الذى شهد صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة لاستضافة الأمير تشارلز.