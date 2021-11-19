في أول جمعة بعد وفاتها..حلا شيحة لشقيقة زوجها: «كنتي جميلة يوم رحيلك»

/662053/في-أول-جمعة-بعد-وفاتهاحلا-شيحة-لشقيقة-زوجها-كنتي-جميلة-يوم-رحيلك

حرصت الفنانة حلا شيحة على إحياء ذكرى رحيل شقيقة زوجها الداعية معز مسعود، بعد مرور أسبوع واحد على وافتها، مستعينة ببعض المواقف التي جمعتهما سويا، ومواقف لحظة وافتها.

دوت الخليج يرصد رسالة حلا شيحة لشقيقة زوجها في أول جمعة من فراقها

وكتبت حلا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «زي الجمعة دي الجمعة اللي فاتت كنا معاكي يا علا وانتي بتتزيني للقاء الخالق من وقتها بسرعة وهوا عدى أسبوع والنهاردة تاني جمعة ازاي الوقت بقى سريع اوي كدة الواحد بقى عنده كمية طول امل في الدنيا دي لا ينتهي فعلا الوقت بيبان كانه طويل ولكنه في الحقيقة بسرعة البرق، حبيبتي يا علا يا ترى ايه اللي كان بينك وبين الله عشان كم الحب اللي انا شخصيا شوفته اللي انا لمسته فيكي انك كنتي صاحبة روح طايرة وابتسامة تخطف القلب».

وتابعت: «ويوم كتب كتابي على معز كنتي سعيدة جدا بتتأملي بهدوء المشهد كله وكنتي فرحانه من قلبك وفرحانة لمعز وعينك كانت بتقول كلام كتير من غير ولا كلمة .. انتي كنتي جميلة من جوة وبرة .. ويوم رحيلك كنتي كمان جميلة … ربنا اختار لقائك في أحلى يوم في الاسبوع خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حبيتك وهفضل ادعيلك ديما ومستنية في يوم اقابلك في الجنة ونعيمها ان شاء الله يا عروس السماء فعلا ربنا يصبرنا على فراقك يا جميلة ويصبر احبابك كلهم والنهاردة هكون معاكي بالدعاء اطمني ونامي نومة العروس يا اجمل بنوتة».

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته

وكان أعلن معز مسعود وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

السيرة الذاتية لمعز مسعود

معز مسعود مصري من مواليد 27 فبراير 1978عاش أول حياته في الكويت، وكان موهوبًا في الموسيقى، فأصبح قائدًا لفرقة موسيقية وعازفَا للغيتار. تخرّج من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2000، بعد حصوله على بكالوريوس في الاقتصاد، وتحوّل لدراسة العلوم الإسلامية بعدما توفي 6 أشخاص من أصحابه المقربين، بشكل متسلسل ومفجع في وقت متقارب في العام نفسه، ثم أصيب بورم وأجرى عملية جراحية لاستئصاله.