لجنة من قطاع حقوق الإنسان تمر على مركز إصلاح وتأهيل شبين الكوم

جدة - نرمين السيد - شملت الزيارة مركز إصلاح وتأهيل شبين الكوم، استمراراً لتنفيذ خطة المرورات على جميع المواقع الشرطية لتأكيد تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات الأمنية. شارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات. كما زارت اللجنة عددًا من دور الأيتام بنطاق المحافظة، وتوزيع بعض الهدايا العينية على المقيمين بها.

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