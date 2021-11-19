عاجل.. زوجة الأمير تشارلز تزور مستشفى بروك لعلاج الحيوان فى السيدة زينب

جدة - نرمين السيد - زارت زوجة الأمير تشارلز الدوقة كاميلا، دوقة كورنوول، مستشفى بروك للحيوانات صباح اليوم الجمعة، فى مستهل اليوم الثانى لزيارتها برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى.





وأبدت دوقة كورنوول إعجابها بالمستشفى وآليه العمل بداخله، إذ تفقدت أقسام المستشفى وتجاذبت أطراف الحديث مع المسؤولين به والأطباء.

وأعطى أحد العاملون بالمستشفى هدية تذكارية لدوقة كورنوول، لتختتم فما بعد زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى وتوقع فى دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها الزيارة التى اتسمت بالود.

ومستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان هى جمعية خيرية تدير مستشفى طب بيطرى يهتم بحالات مثل الحيوانات العاملة، والأسر التى ترعاها.

وتقع المستشفى بالسيدة زينب، وتأسست سنة 1934م فى القاهرة، وتعمل فى جميع أنحاء العالم، ومقرها المملكة المتحدة.

وتعود قصة تأسيس هذه المستشفى عندما قامت «دورثى بروك» زوجة الجنرال «بروك» بالجيش البريطانى بزيارة إلى القاهرة، وفوجئت بحالة الخيول العاملة بالشوارع بعدما خدمت فى الحرب العالمية الأولى، وما أصابها حتى أصبحت فى هيئة ضعيفة وهزيلة.

وتهدف هذه المستشفى إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية للخيول والبغال والحمير التى تعمل فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وإدفو وأسوان ومطروح فى ظروف غير طبيعية من حيث شدة الحرارة، أو كثرة العمل ومشقته، مع ظروف صحية وغذائية متدنية.

وكان اليوم الأول من زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، انتهى بحصاد إيجابى تضمن استقبال سار بقصر الاتحادية، واجتماع ممتاز مع الرئيس السيسى حول أزمة التغيرات المناخية، ثم حوارات رائعة مع طلاب الأزهر حول الحوار بين الثقافات والأديان، وأخيرا لحظات استثنائية بجوار أبو الهول والأهرامات، بحسب ما ذكر الحساب الرسمى للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.