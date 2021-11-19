المركز الثقافى اليسوعى يستعد لاستقبال زوجة ولى العهد البريطانى

جدة - نرمين السيد - يستعد المركز الثقافى اليسوعى (جوزيت)، بالإسكندرية اليوم الجمعة، لاستضافة زوجة الأمير تشارلز الدوقة كاميلا وسيكون هناك عدة مناقشات مع مجموعة من الأطفال الموهوبين تم تدريبهم على ورش كتابة السيناريو، وجولة داخل معرض "بورتوريه" يسلط الضوء على عدد من الشخصيات المصرية من جذور اسكندرانية واثرت فى المجتمع والعالم صممها الاطفال من اللاجئين السودانيين منهم (هند رستم، توفيق الحكيم الفنانة نيللى راقصة الباليه) وذلك لتأكيد دور الفن فى تعزيز الثقافة المصرية.





وخلال زيارة ولى العهد البريطانى وقرينته لمصر التى تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوول التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد. تأتى هذة الزيارة مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخى 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخى 27 فى سنة 2022، ولدى أمير ويلز اهتمام عميق وراسخ بقضية التغير المناخى، ويأتى البحث عن سبل عملنا معا للتصدى لتغير المناخ على اولويات زيارته الحالية

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