عاجل- «البسوا تقيل».. الأرصاد تصدر بيانا حول حالة عدم الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن من سمات عدم الاستقرار، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدى إلى ارتفاع الأمواج.

وتابعت: تعتبر هذه الحالة أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال هذا الموسم.

وأضافت الهيئة: تنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة يوم الأحد المقبل.

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاضًا فى درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغرى أيضًا.

ويزداد الإحساس ببرودة الطقس خلال الحالة القادمة بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا لذا، ينصح بالآتى:

ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح و ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.