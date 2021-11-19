إنفوجراف.. تقلبات فى الطقس تبدأ غدا

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوبه، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، على جميع الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، يكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحًا) فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. إذ حذرت الأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية.. وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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