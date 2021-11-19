مباراة الزمالك والإسماعيلى.. هل يدفع أبناء ميت عقبة بشرقي وزيزو والسعيد لإنهاك دفاع الدراويش؟

يلتقى فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بنظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويراهن فريق الزمالك على نجومه وخصوصا أحمد السيد زيزو الجناح الأيمن ومصطفى فتحي وإمام عاشور وطارق حامد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى مكون من :" محمد أبو جبل وحمزة المثلوثى ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وعمر السعيد".

ويبحث أبناء ميت عقبة عن العودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولي، فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

ويقبع الاسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.