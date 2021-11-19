أخبار الطقس في مصر غداً.. انخفاض 4 درجات وأمطار رعدية بسواحل البحر المتوسط

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم السبت، حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تقل حدة الأمطار تدريجياً كلما تقدمت إلى الداخل، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وتعد هذه أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 4 درجات.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 20 درجة، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة يوم الأحد القادم.

كما يشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاضا في درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة، لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغرى أيضًا.

ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا.