الأرصاد تصدر بيان جديد تحذيري من طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

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محمد سياف - ابو ظبي - واصلت هيئة الارصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين من حالة الطقس المتوقعة خلال يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس الغد، السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق الجمهورية بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، وزيادة نشاط الرياح ليزيد الاحساس ببرودة الطقس.

الأرصاد تصدر بيان جديد تحذيري من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

أشارت هيئة الارصاد الجوية في البيان الصادر منها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بأنه من المتوقع أن تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من صباح الغد السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة تكون رعدية في بعض الأحيان على اغلب محافظات الجمهورية.

ويكون سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية مصحوباً بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية مع زيادة في سرعة نشاط الرياح مما يؤدي إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية سيكون أيضاً يوم الأحد المقبل الموافق 21 نوفمبر 2021، حيث ستهطل الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون رعدية في بعض الأحيان ويمكن التعرف على حالة الطقس وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية التالي:-

وتهيب هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال يومي السبت والأحد وذلك لبرودة الطقس بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والذي سوف يصل إلى 4 درجات مئوية في بعض المناطق مع زيادة نشاط الرياح.

كما أهابت هيئة الارصاد الجوية بكافة السادة المسئولين بضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات من أجل تخفيف الاثار السلبية الناشئة عن هطول الأمطار الغزيرة والرعدية والتي سوف تشهدها البلاد خلال هذه اليومين المقبلين.

وتؤكد بأنها مستمرة في اصدار البيانات الجوية التي تبين حالة الطقس المتوقعة للمواطنين وذلك بشكل يومي أو أسبوعي.