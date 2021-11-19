زيارة طلبة المدارس لجهات شرطية فى السويس والدقهلية والشرقية

جدة - نرمين السيد - ونظمت مديريات أمن (الدقهلية - السويس- الشرقية) زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما (إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم .
كما تم تنظيم عدد من الزيارات لعدد من (المدارس - مستشفيات الأطفال - دور رعايه الأطفال "أيتام – معاقين")، وتقديم هدايا رمزيه إحتفالاً بتلك المناسبة مما لاقى استحساناً من الأطفال وأسرهم.
ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.
يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع، وبمناسبة قرب الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.
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