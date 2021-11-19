عاجل.. الأمير تشارلز يطلع على مشروعات الشباب المصرى فى الاستدامة البيئية

جدة - نرمين السيد - واستمع الأمير تشارلز، إلى الأفكار المبتكرة للشباب المصرى وخاصة السيدات فى فعالية "مبادرة الأسواق المستدامة"، والتى تحقق توفير وظائف خضراء، حيث قدم هؤلاء مشروعات مبتكرة تساعد فى توفير حلول لمختلف التحديات فى المجتمع المصرى.

وأبدى ولى العهد البريطانى إعجابة الشديد بأفكار هؤلاء الشباب، لدعم الخدمات للمشروعات البيئية وخاصة استخدام الرقمنة والتحول الرقمى فى تواكب التقدم التكنولوجى.

كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد برفقة الأمير تشارلز فى الجلسة الخاصة برجال الأعمال، حيث تضمنت المناقشات الآلية التى تتبعها الدولة لإتاحة المجال للبنوك والقطاع الخاص للاستثمار فى للمشروعات الخضراء، والفرص المتاحة للاستثمارات الخضراء فى مصر، خاصة التى تهدف للتصدى لتغير المناخ.

وأكد الحضور على توفير مناخ أكثر دعما للاستثمارات فى مصر من خلال اللوائح والتشريعات، مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، سواء فى المشروعات الكبيرة والتى تحقق أرباحًا كبيرة، أو المشروعات الصغيرة.

وأشارت وزيرة البيئة فى هذا الصدد إلى مشروع وحدات البيوجاز، والذى تنفذه السيدات فى البيوت والتى تتضمنها مبادرة "حياة كريمة"، والتى تنفذها شركات ناشئة من الشباب، مشيرة إلى إمكانية تنفيذ تلك الاستثمارات الخضراء فى مجالات أخرى بجانب مجال الطاقة، مثل مجالات الزارعة والمياه والنقل خاصة فى ظل المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة النقل النظيف، والتى تتصمن تحويل السيارات والأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.

واستفسر الأمير تشارلز عن مدى استعداد القطاعين المصرفى والخاص فى دعم جمهورية مصر العربية فى استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، حيث أكد ممثلى القطاعين على دعم مصر لإنجاح هذا الحدث العالمى، وعن تقديم أفكار مبتكرة وجديدة لدعم المؤتمر.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها بالجلسة تجربة مصر فى التحول الأخضر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من منطلق إيمانه بأن دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية المختلفة أصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة كافة الاستثمارات فى مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واستعرضت فؤاد ما قامت به فى مصر بالتعديل فى السياسات واللوائح والقوانين ووجود مناخ داعم للانتقال والتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى معايير الاستدامة البيئية وتضمينها فى موازنة الدولة، وتم وضع هدف طموح بأن تكون 50% من مشروعات الدولة "خضراء" بحلول عام 2024، و100% بحلول عام 2030.

كما تم إطلاق السندات الخضراء والتى ركزت على مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ، مثل مشروعات النقل والصرف الصحى، موضحة العمل على توفير مشروعات مربحة فى هذا الصدد مثل مشروعات الطاقة الجديد والمتجددة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تبنى فلسفته على مفهوم الاقتصاد الدوار، من خلال استصدار أول تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة ( 140 قرش للكيلو وات)، وتقدم عدد كبير من الشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار فى هذا المجال فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، لافته إلى الاستراتيجية التى تعمل عليها مصر حاليا لاستخدام الهيدروجين الأخضر وتبذل قصارى جهودها للبدء فى أولى المشروعات فى هذا المجال من خلال وزارة الكهرباء والطاقة.

وتابعت فؤاد أنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة فإنه يتم إتاحة حزم استثمارية لهذا القطاع لتحقيق التوافق البيئى، جزء من هذه الحزم يقدم منحا، والجزء الآخر يقدم فى صورة قرض، آملة أن هذا القطاع من الممكن أن يتحول إلى صناعة خضراء قريبا من خلال استخدامات كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة.

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، فقد تم إصدار قراراين خلال قمة التغير المناخى cop26 خاصين بتمويل عمليات المناخ، حيث يشمل القرار الأول إعداد ورقة فنية على تمويل المناخ الآليات المبتكرة فى تمويل المناخ فى قطاعات محتلفة بالتركيز على التكيف ويتم إعدادها من خلال عقد اجتماعات على مستوى الخبراء خلال منتصف العام القادم، ويتضمن القرار الثانى تتظيم حوار وزارى على أعلى مستوى بناءً على نتائج الورقة الفنية للدعم السياسى لموضوعات تمويل المناخ والآليات المبتكرة والتى تتصمن مشاركة القطاع الخاص، والقطاع المصرفى وتمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنح التى من الممكن إطلاقها، وآليات دعم الابتكارات الخاصة بالشباب للتصدى لآثار تغير المناخ.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى منتدى الشباب الوطنى الذى دعى إليه رئيس الجمهورية، وأيضا منتدى شباب العالم والذى سيتم استضافته مرة أخرى خلال شهر يناير من العام القادم، والذى مكن الشباب فى مصر من أن يعرض أفكاره المبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى.