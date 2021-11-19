صور.. دورة تدريبية على لغة الإشارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية بقنا

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف الداودى محافظ قنا فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها المحافظة بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة، لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على أساسيات لغة الإشارة لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع، رافقه المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمود محمد المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.





وأوضح محافظ قنا أن الدورة تستهدف تأهيل وتدريب موظفى خدمات الشباك الواحد بإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية على خدمة المترددين بتلك الإدارات خصوصا المواطنين ذوى القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالا لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى الهيئات والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة، موجها بتذليل كل العقبات أمام المواطنين وحسن تقديم الخدمات لهم. وأضاف الداودى أن إلمام موظفى الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من المتطلبات الضرورية، خصوصا فى ظل التحول إلى منظومة الخدمات التى تعتمد على الشباك الواحد، لافتا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسى لكل مؤسسات الدولة. يذكر أن الدورة التدريبية يجرى تنظيمها على مدار 3 اسابيع بمشاركة 10 موظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية بواقع موظف من كل مركز تكنولوجى بإستثناء المركز الكنولوجى بقوص يشارك بعدد 2 موظفين ويحاضر فى الدورة محمد المنشاوى معلم وخبير لغة الإشارة بمديرية التربية والتعليم.

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