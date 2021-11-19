جامعة بنها تشارك فى المنتدى السنوى لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها فى المنتدى السنوى لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير كعضو بالمكتب التنفيذى للتحالف والذى تستضيفه (أون لاين) جامعة شيان بالصين وجامعة العلوم التطبيقية بميلانو بإيطاليا، وذلك خلال الفترة من 15 ويختتم فعالياته اليوم الجمعة، وذلك بمشاركة 60 جامعة حول العالم من أعضاء التحالف.





وذكرت الجامعة فى بيان لها أن الدكتور جمال سوسه قام خلال فعاليات المنتدى بعرض رؤية جامعة بنها ودورها الرئيسى فى المشاركة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأضاف البيان أن المنتدى تناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة، منها رسالة الجامعات ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أهم المؤسسات المعرفية والخدمية من خلال البحث العلمى والبرامج التعليمية الحديثة وتطبيق الاستدامة وخدمة المجتمع. واختتم المنتدى أعماله بعقد اجتماع للمكتب التنفيذى للتحالف للنظر فى عضوية الجامعات الجديدة له.

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