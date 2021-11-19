فيديو.. مواطن من النوبة: الرئيس السيسى أبونا كلنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "كنا نتمنى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى معنا خلال هذه الأيام"، مؤكدا أن الرئيس يعتز كثيرا بكل النوبيين، ولا يتأخر عنهم نهائيا فى أى متطلبات يحتاجونها". واختتم المواطن النوبى كلامه قائلا: "بقولك ياريس إحنا ولادك وإخواتك كلنا محتاجينك ياريس، عايزينك تكون دلوقتى معانا، لأنك أبونا كلنا، ورؤيتنا لك ستكون راحة نفسية لنا جميعا".

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