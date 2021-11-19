محافظ كفر الشيخ: مؤسسة راعى مصر تطلق قافلة طبية بقرية المندورة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، إن مؤسسة راعى مصر نظمت قافلة طبية اليوم الجمعة بقرية المندورة بالمحافظة، تضم تخصصات " باطنة وأطفال ورمد وعظام"، وذلك تحت إشراف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، وبالتعاون مع هيام الطباخ عضو مجلس النواب، وفى حضور محمد عبد الصادق، المدير المركزى بالقوافل، وجميانه ميخائيل،مدير قوافل وجه بحرى، ودلال الشرقاوى، مدير القوافل، ضمن القوافل الطبية التى ستنظمها خلال شهر نوفمبر الجارى على مستوى المحافظة.





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