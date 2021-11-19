الكشف على 1105 حالات مجانا خلال قافلة طبية فى قنا

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو عمورى التابعة لمركز نجع حمادى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.





وأضاف محافظ قنا أن القافلة ضمت 6 تخصصات مختلفة ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1105 حالات بواقع " 334 باطنة، 282 أطفال، 221 جلدية وتناسلية، 139 جراحه عامة، 92 نسا وتوليد، 37 تنظيم أسرة"، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد 46 حالة، مؤكدا أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانا. وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعيا فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر دورها على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بالمجان فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 97 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

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