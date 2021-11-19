حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة الشروق

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وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على الإشغالات المتواجدة بالممرات وخارج حدود المحال التجارية المخالفة، كما أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفى ذات السياق، قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن اللجنة المشكلة من إدارتى التنمية والأمن وشرطة التعمير، قامت بتنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات عن المشايات الفاصلة بين قطع الأراضى بطريق التحدى والمتمثلة فى زراعات وطوب وأشجار وأسوار حديدية وأسلاك مقامة من قبل شركات أو أفراد، موجها بضرورة المتابعة الدورية لرصد المخالفات وإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمختلف مناطق المدينة.
كما وجه رئيس جهاز مدينة السادات، بضرورة المرور الدائم على المناطق الصناعية للتصدى للمخالفات، حيث تم تحرير محضرى مخالفة توصيل مياه خلسة لمصنعين بالمنطقة الصناعية الثالثة، بجانب فصل المياه عنهما من الخطوط الخارجية، مشددا على كل الإدارات المعنية فى هذا الشأن بالمتابعة الدورية للتصدى لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
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