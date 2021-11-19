إنفوجراف.. مشروعات تطوير العشوائيات فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - حظيت الإسكندرية باهتمام كبير فى تطوير المناطق العشوائية بها، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لرفع مستوى معيشة قاطنى العشوائيات من خلال التطوير، اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا، والقضاء على الفوضى فى المناطق غير الآمنة.





وفى هذا الإطار، نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية إنفوجرافات توضح مسيرة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة. وضعت وزارة الإسكان خطتها للقضاء على 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، من خلال توفير 243 ألف وحدة سكنية، بين إنشاءات أو إزالة خطورة، بلغت التكلفة التقديرية للمشروعات 38 مليار جنيه إضاقة إلى قيمة الأراضى التقديرية 23 مليار جنيه وبدون عائد، وقد تم بالفعل الانتهاء من تطوير 296 منطقة.

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