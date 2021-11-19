شاهد- «مصر- السيسى».. رحلة بناء الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ومنذ اليوم الأول لرئاسة البلاد، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذ خطط التنمية، وإقامة المشروعات، فأعطى توجيهاته إلى الحكومة بوضع رؤية قومية لتنفيذ المشروعات التى تساهم فى دعم الاقتصاد المصرى.
وبالفعل، توالى تنفيذ المشروعات الكبرى، بداية من قناة السويس الجديدة، مرورا بمشروعات الطرق والكبارى، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان الاجتماعى، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير السكك الحديدية، وإنشاء القطارات السريعة والكهربائية، وهو ما لاقى استحسان جميع أطياف الشعب المصرى، لما لهذه المشروعات من مردود إيجابى كبير على الحياة اليومية.
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