مواطن من النوبة للرئيس السيسى: كل سنة وحضرتك طيب وكلنا محتاجينك لأنك أبونا كلنا "فيديو"

ووجه أحد اهالى النوبة رسالة بالفيديو للرئيس السيسى قال خلاله "عاوز أقول لسيادة الرئيس كل سنة وانت طيب، النهاردة عيد ميلاده، والنوبة كلها بتعزه وتحبه طبعا وكنا نتمنى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى معانا اليومين دول بالذات، اكتر من اى يوم لأننا عارفين أنه بيعز النوبيين ولا يتأخر عنا خالص نهائي.

وأضاف المواطن النوبى في رسالته للرئيس السيسى: "أحنا بنقولك أولادك واخواتك، كلنا محتاجينك يا ريس، عاوزينك تكون موجود دلوقتى معانا، علشان أنت أبونا كلنا، فحضرتك لازم تكون موجود علشان تشوف كل حاجة بعنيك، وأحنا كاهالى النوبة عامة لما نشوفك هانرتاح نفسيا".