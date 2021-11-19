ثروة محمد صلاح تقدر بـ90 مليون دولار

كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن ثروة الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، والبالغ من العمر 29 عاما، تقدر بنحو 90 مليون دولار، ما يعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن نجم ليفربول أصبح خامس أعلى لاعب كرة قدم دخلا في العالم، براتب سنوي يصل 10.4 مليون جنيه إسترليني، وما يصل إلى 18.3 مليون جنيه إسترليني مع مكافآت وحوافز أخرى، بالإضافة إلى 11.7 مليون جنيه إسترليني من الرعاية.
ويتضمن عقد صلاح الحالي مع ليفربول، والذي وقع عليه في عام 2018 وينتهي في 2023، راتبا سنويا قدره 10.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
ويرتبط اسم صلاح أيضًا بعقود رعاية مع شركة شهيرة للملابس الرياضية وأخرى للمشروبات الغازية، وكذلك شركة للاتصالات، وشركة نقل مواصلات، إلى جانب شركة تصنيع الهواتف المحمولة.
إضافة إلى ذلك، يمتلك صلاح 73 مليون متابع على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي ، "إنستجرام" و "تويتر" و "فيسبوك"، وأي منشور له يكون بمقابل مادي.
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