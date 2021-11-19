19 نوفمبر عيد ميلاد الرئيس السيسي.. وهذه هداياه المصريين (فيديو)

يحل اليوم 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو من مواليد 19 نوفمبر 1954.

وفى هذا المناسبة، نستعرض في الفيديو التالي، مبادرات الرئيس للمصريين التى أطلقها للاهتمام بالإنسان المصري، وصحة المصريين والارتقاء بحياتهم على مستوى معيشى أفضل .

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مبادرات وكانت على رأسها مبادرات الصحة، حيث أطلق مبادرة 100 مليون صحة والتي استهدفت القضاء على فيروس سى.

كما أطلق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ومبادرة تطوير القرى، والمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى التي تهدف لدعم محدودى ومتوسطى الدخل

وشهدت مصر في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات وخصوصا الاهتمام بالبنية التحتية من محطات مياه وبنية تحتية وطرق وكبارى ومدن جديدة .