/662056/إياد-نصار-محمد-رمضان-تسبب-في-غلق-موقع-التصوير-بسبب-شعبيته

تحدث الفنان إياد نصار عن الفنان والأسطورة محمد رمضان، وذلك خلال حواره ببرنامج «توب تريندنج ٢»، مؤكدا على شعبيته من خلال موقف حدث أثناء تصوير فيلم «جواب اعتقال».

دوت الخليجيرصد رأي إياد نصار في الفنان محمد رمضان

وقال إياد نصار خلال البرنامج: «المكان إلي كنا بنصور فيه اتقفل لما اتعرف أن محمد رمضان موجود فيه ولكني مش مع فكرة إن مفيش حد غيره بيمتلك هذا الكم من الجماهير لأن كل ممثل ليه جمهوره إلي بيحبه وفكرة أنك تكون للكل دي مش متحققة في العالم».

إياد نصار يكشف موقفه من التحرش والمتحرشين

وقال إياد نصار خلال البرنامج داعما النساء التي تتعرض للتحرش: «هذا يعتبر نقص نفسي، ويحتاج للعلاج ولكن بعد العقاب والتربية، ودي آفة لازم نتخلص منها وأنا مع كل بنت بترفع موبايلها وتصور ومبتسكتش عن حقها وبتقول لأ، وبتقف مع حقها، كل ست لازم يكون عندها القوة لمواجهة حاجة زي كده، لأنها مش كائن ضعيف ومستباح أن أي حد يمد إيده عليها أو يتحرش بيها».

إياد نصار يبدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان «قانون العمل»

من ناحية أخرى، بدأ الفنان إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل «قانون العمل» الذي ينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

ويشارك إياد نصار في دور البطولة كلا من الفنان إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، والعمل تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وينتظر أياد نصار عرض فيلمه السينمائى الجديد «الكاهن»، في شهر ديسمبر القادم، ليدخل ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة 2022، وذلك بعد أن انتهى أبطاله من تصويره قبل شهور.

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.