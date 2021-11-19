/662057/تشكيل-الزمالك-المتوقع-لمباراة-الإسماعيلي-بالدوري-المصري

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك تحقيق الفوز على غريمة الإسماعيلي وعودة الإنتصارات من جديد لكتيبة القلعة البيضاء، وذلك بعد الخسارة أمام الأهلي الجولة الماضية 5/3.

أما الإسماعيلي يريد تحقيق الفوز الأول هذا الموسم والخروج من قاع الجدول مع المدرب الأرجنتيني الجديد براون.

الدراويش لم يحقق الفوز في أول ثلاث جولات من بطولة الدوري المصري، بينما الزمالك فاز في مبارتين والخسارة أمام الأهلي.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الزمالك العديد من التعديلات خاصة بعد تألق مصطفى فتحي في مباراة الأهلي الماضية، وسوء مستوى بعض اللاعبين.

وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".