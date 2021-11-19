/662058/تشيكل-الإسماعيلي-المتوقع-لمباراة-الزمالك-بالدوري

يستعد الإسماعيلي لاستكمال مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، بعد نهاية فترة التوقف الدولي بحثاً عن الفوز الأول هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الإسماعيلي إلى العودة لسكة الانتصارات هذا الموسم وتحقيق الفوز الأول، ولكنه سيكون أمام اختبار حقيقي أمام الزمالك بطل الموسم الماضي.

ويأمل مشجعوا قلعة الدراويش أن المدرب الارجنتيني خوان براون، أن يظهر بالشكل المتوقع والجيد للجماهير وتحقيق الانتصار أمام الزمالك.

تقام المباراة اليوم في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الاسماعيلية وسيكون هناك حضور جماهيري ألف مشجع لكل نادي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: باهر المحمد، محمد هاشم، محمد دسوقي، عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا، عماد حمدي، محمد عادل

خط الهجوم: محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي، شكري نجيب

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".