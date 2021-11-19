/662060/التشكيل-الرسمي-لمباراة-المصري-البورسعيدي-وبيراميدز-بالدوري

تنطلق بعد قليل مباراة المصري البورسعيد وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى كل فريق تحقيق الفوز خاصة المصري، الباحث عن الانتصار الأول هذا الموسم، بعد التعادل في أول ثلاث جولات.

بينما يرد إيهاب جلال مدرب بيراميدز مزاحمة الأهلي على صدارة بطولة الدوري.

وفيما يلي تشكيل المصري الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: عمرو موسى، علاء عطا، أحمد علاء، حسن علي

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، محمد جريندو، عمرو مرعي

خط الهجوم: محمد عنتر، أوستين أموتو

تشكيل بيراميدز الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر، أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن

خط الهجوم: وليد الكرتي، محمود وادي، إبراهيم عادل

إبراهيم حسن: اتحاد الكرة المصري بيصرف دولارات على الفاضي.. وكارلوس كيروش بلا أي بصمة مع منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن هناك من بذل جهداً كبيراً من أجل إبعاد حسام حسن عن تجريب منتخب مصر في الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "كارلوس كيروش لم يقدم اي جديد مع منتخب مصر مؤخرا، ولا توجد أي بصمة له مع اللاعبين، ومتعجب من الإشادة به".

وزاد "الاتحاد المصري لكرة القدم بيصرف دولارات على الفاضي، وكنا الأحق بالتواجد مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، وهناك علامات استفهام حول قائمة منتخب مصر خلال التجمعات".

وواصل "أين رمضان صبحي من منتخب مصر؟ فهو يستحق التواجد بشكل مستمر نظراً لما يقدمه مع بيراميدز مؤخرا، والمنتخب مليئ بالنجوم الكبار".

وتابع "منتخب مصر يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الفردية، وعلى رأسهم محمد صلاح أفضل لاعبي العالم حاليا، وأتوقع أن نلعب أمام منتخب من شمال أفريقيا في التصفية النهائية المؤهلة لكأس العالم".

واختتم "أيا كان المنافس "إحنا مصر" ونستطيع الفوز على اي منتخب ولدينا تاريخ كبير أمام كل المنتخبات المتواجدة في المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم".