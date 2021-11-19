محافظ جنوب سيناء يعتمد 15 قرارا للتصالح فى مخالفات البناء بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - اعتمد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عدد 15 قرارا للتصالح فى مخالفات البناء «نموذج 10»، لأهالى مدينة شرم الشيخ، بعد إنهاء إجراءاتها بمعرفة اللجان المختصة فى مخالفات البناء وطبقاً للقانون.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الجمعة، بمكتبه بشرم الشيخ مع محمود السولية رئيس المدينة. ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بسرعة إنهاء الإجراءات بمعرفة لجان الفحص فى مخالفات البناء طبقاً للقانون.

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