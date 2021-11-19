صور.. 1153 طالبا وطالبة تقدموا للترشح فى الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

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واستقبلت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة 1153 طالبا وطالبة من الراغبين فى الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على صحة جميع الأطراف، ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعى حتى يتمكن الطلاب من المشاركة بشكل آمن.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية الجامعة لإجراء الانتخابات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب دون الانحياز، مشيرا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أية تجاوزات للقواعد الجامعية.
ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.
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