صور.. محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير مدخل الضبعة الغربى

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الجمعة، يرافقه السكرتير العام أشرف إبراهيم، ورئيس مدينة ومركز الضبعة عصام عبد الغنى، وعدد من عمد ومشايخ الضبعة، أعمال تطوير مدخل الضبعة الغربى بطول 1.8 كيلو متر مزدوج.





وأوضح محافظ مطروح فى بيان اليوم الجمعة أنه تم عمل كابلات كهرباء أرضية وإنارة الأعمدة على الجانبين، وإقامة أرصفة وبلدورات بشكل جمالى وحضارى، يواكب الطفرة التنموية بمدينة الضبعة والمشروعات القومية بها. ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالى الضبعة على أعمال التطوير للمدخل الغربى مع مزيد من الأعمال لتطوير عدد من الطرق والشوارع بالمدينة، فى إطار جهود المحافظة؛ لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين والارتقاء بها. وناشد المحافظ أهالى الضبعة بالحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة مع تكثيف جهود النظافة ووضع مزيد من صناديق تجميع القمامة ومنع إلقائها بالشوارع.

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