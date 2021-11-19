من السبت وحتى الثلاثاء.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق والقرى بمركزى بنى سويف وناصر، اعتبارًا من يوم غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة، وذلك حسبما أفاد قطاع كهرباء المحافظة.





وذكر المركز الإعلامى للمحافظة فى بيان صادر اليوم الجمعة، أنه سيتم قطع الكهرباء غدًا السبت عن (قرية أبو صالح)، ثم قطع الكهرباء بعد غد الأحد عن (قرية طحا البيشة، الحلابية، تزمنت)، فيما سيتم قطع الكهرباء يوم الاثنين المقبل عن (مصنع البيبسى، الصرف المغطى)، ثم قطع الكهرباء خلال اليوم الذى يليه عن (قرية العلالمة). وأضاف البيان، أن إدارة قطاع الكهرباء توجهت بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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