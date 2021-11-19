القومى لحقوق الإنسان: مصر تعلى حقوق أطفالها

جدة - نرمين السيد - أشاد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما حققته مصر لإعلاء حقوق أطفالها، والتى عززها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى استراتيجية تعزيز حقوق الإنسان والتى تأتى تتويجا للإنجازات التى حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصرى.





جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم، غدا، باليوم العالمى لحقوق الطفل.

وقال المجلس، وفقا لبيان صحفى، إن مصر كانت ضمن أول 20 دولة صدقت على الاتفاقية، وأنشأت المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنحته الصلاحيات التى تنص عليها الاتفاقية، كما استضافت القمة العالمية للطفل، وأصدرت قانونا للطفل عام 1996 تم تعديله عام 2008 ليواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى طفرة تشريعية هامة تمت من خلال المشاركة المجتمعية، يشيد بها المجتمع الدولى حتى الآن.

وتابع: كان المعيار الحاكم هو المصلحة الفضلى للطفل فى كل ما يتخذ من إجراءات حيال الطفل، وضمان تمتع كل طفل بحقوقه كاملة دون أى تمييز لأى سبب كان، والاستماع لآراء الأطفال ويؤكد المجلس على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها.

وأكد المجلس على عزمه دعم كل جهود مؤسسات الدولة من أجل تعزيز حقوق الطفل لضمان نشأة جميع الأطفال فى بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق نموهم ورفاههم، كما أكد أهمية دور الإعلام الموجه للطفل وللأسرة وسائر القائمين على شؤون الأطفال، مشددا على أهمية تطوير مناهج تعليمية تجذب الأطفال الأكثر فقراً تستفيد من التحول الرقمى وتواكبه، وتمنع التسرب من التعليم، وأهمية تكاتف جهود القطاع الخاص والحكومى والمجتمع المدنى فى ظل شراكات تساهم فى تعزيز حقوق الطفل المصرى.

وأضاف: بينما يحتفل العالم باليوم العالمى لحقوق الطفل، يستنكر المجلس ما يعانيه أطفال فلسطين من انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل الفلسطينى بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية الموجهة لقتل الأطفال وإصابتهم بعاهات مستديمة وعدم توفر آليات لحمايتهم.

الجدير بالذكر أن دول العالم ومنها مصر تحتفل باليوم العالمى للطفل فى 20 نوفمبر من كل عام، حيث يصادف ذلك اليوم الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل فى عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل فى عام 1989، ويأتى الاحتفال بهذا اليوم ليؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولى من أجل إنفاذ حقوق أطفال العالم.