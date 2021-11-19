قبيل افتتاحه.. مجلس جامعة عين شمس يزور مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - أجرى مجلس جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتينى ونواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء المجلس من الخارج، جولة ميدانية داخل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة I hub، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وتم الانتهاء من تطويره وتجهيزه تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ليكون بذلك نقلة نوعية داخل الجامعة لتراكب جامعات الجيل الرابع.





ويقدم المركز الدعم للطلاب والباحثين للعمل على مخرجات الأبحاث العلمية للمساعدة فى تحويلها إلى نماذج نصف صناعية قابلة للتسويق. ونجح المركز وطلابه فى المشاركة فى العديد من المسابقات الدولية وتحقيقه مراكز متقدمه على مستوى العالم وتم تكريمه من قبل العديد من الجهات. وأجرى الحضور جولة تفقدية بالمبنى المكون من 4 أدوار على مساحة 8000 متر مربع ويضم ايضا مركز التوظيف بالجامعة برئاسة الدكتور أيمن فريد ومركز والتدريب والتطوير برئاسة الدكتورة نيفين عاصم. وطالب الدكتور محمود المتينى بضرورة التواصل الفعال مع الطلاب وتبنى أفكارهم مع توفير الدعم اللازم والتواصل مع شركاء من الصناعة من أجل الوصول لمنتجات نهائية يمكن تداولها بالسوق. وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أهمية دور الابتكار وريادة الاعمال كعنصر أساسى ضمن منظومة الجامعة والتى تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطنى، والمشاركة فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية فى شتى المجالات، مشيرا ان مركز الابتكار يعتبر خطوة رائدة خطتها الجامعة. وأشار الدكتور أيمن صالح إلى ضرورة تكاتف وتعاون بين جميع الوحدات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال بالمركز. كما أشار الدكتور هشام تمراز إلى أهمية توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع بصفة عامة لرعاية افكار الطلاب. وقدم الدكتور ضياء خليل المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور محمد البحيرى مدير المركز عرضا لرؤية ومهام المركز وكذلك خطة التنفيذ بكليات الجامعة.

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