محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة أعمال تجميل وتطوير المدينة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بمواصلة أعمال تجميل وتطوير الحدائق ورفع كفاءة الإضاءة العامة ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية وفقا لمشروع الهوية البصرية.





وقال الشريف - فى تصريح اليوم الجمعة - إنه يتم حاليا بمختلف الأحياء تنفيذ مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية والتى تحمل شعار "عروس البحر من تانى".

وفى هذا الصدد، تابع رئيس حى العجمى السيد موسى، أعمال التطوير ورفع كفاءة حالة الكهرباء العامة بنطاق الحى، حيث تم إصلاح عطل بالكابل المغذى للوحة التحكم المغذية لكشافات الإنارة العامة بمساكن طلعت مصطفى بالهانوفيل وكذلك توفير شبكة إنارة عامة بشارع الفقى وجزء من طريق الإسكندرية مطروح بأبو يوسف.

وتم استكمال الأعمال بشارع مسجد السلام بنهاية شارع الجمعية وصيانة جميع الكشافات وإنارتها، فضلا عن صيانة الكشافات وإنارتها بشارع الساحة الرضوانية المتفرع من شارع الحنفية بالبيطاش وصيانة كشافات الإنارة العامة بشارع الزنكلونى خلف مسجد القويرى بالدرايسة بحرى.

وفى حى وسط تابع رئيس الحى رجب النقيدى، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية، حيث تم لحام ودهان الأعمدة الزخرفية التراثية بالجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش بالتنسيق مع الإدارة العامه للمشروعات والورش وصيانة الأعمدة الديكورية بطريق كارفور بالتنسيق مع شركه الكهرباء وكذا تركيب الأغطية لغرف التفتيش بمحيط مكتبه الإسكندرية.

كما واصل حى الجمرك برئاسة حسام الشيخ، الارتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى للتشجير بنطاق الحى؛ حيث تم قص وتشكيل الأشجار وتهذيب المسطحات الخضراء بحدائق ميدان المساجد، وتم رفع كفاءة النظافة بالحدائق والمسطحات الخضراء.

وقام المختصون فى حى المنتزة أول برئاسة جيهان مسعود بالتنسيق مع المجتمع المدنى لإعادة رونق المسطحات الخضراء وميادين الحى، وتم البدء بحديقة مسجد سيدى بشر؛ حيث تم فرش النجيلة ورسم سور الحديقة برسومات وكلمات معبرة عن السلام.

وفى سياق آخر، تمكنت الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من تحرير 356 محضرا ضد التجار المخالفين.

وذكرت المديرية - فى بيان لها اليوم - أن المحاضر التى تم تحريرها شملت مخابز بلدية مخالفة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومنشآت بدون ترخيص، ومحطات وقود سيارات مخالفة، واستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومخابز سياحية تعمل بدون ترخيص، وبيع سجائر بسعر أزيد، ومحاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة، وثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتواصل مديرية التموين من خلال إدارتها الفرعية تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.