صور.. جامعة سوهاج تكرم طلاب الهندسة بعد طلائهم منازل قرى «حياة كريمة»

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وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق خلال كلمته أن المسابقة تأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بالقرى الريفية، وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الهدف من المسابقة هو إعداد تصميم موحد لطلاء المنازل بالقرى المستهدفة بالمبادرة، بهدف تحسين المظهر الجمالى لها.
وأشار الدكتور طلعت على، إلى أن المسابقة تضمنت عدة محاور وهى، اختيار مواد البناء الملائمة للبيئة، واختيار الأكواد الملائمة لطبيعة المكان، مضيفا أن المسابقة استمرت لمدة ثلاثة أيام.
وأضافت الدكتورة فاطمة عثمان، أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى هم، الطالب محمد أسامة، والطالب زياد أحمد، والمركز الثالث كان مناصفة بين مجموعتين من الطلاب الأولى ضمت كلا من الطالب محمد أشرف والطالب محمد إيهاب، والمجموعة الثانية الطالبة هدير محمد والطالبة إسراء محمود.
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