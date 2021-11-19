«كاف»: 25 نوفمبر إعلان قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أنه يوم 25 نوفمبر سيكون موعد إعلان قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم التى تستضيفها قطر فى 2022.

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" بيانا رسميا قال فيه، "سيتم الإعلان عن مواعيد المباريات الفاصلة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر عقده الأسبوع المقبل في القاهرة".

وأضاف فى البيان، "سيعقد اجتماع اللجنة التنفيذية في 25 نوفمبر 2021 على هامش الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الأفريقى المقرر أيضًا في القاهرة يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، يهنئ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جميع الدول التي وصلت إلى هذه المرحلة من المسابقة ، واتخاذ خطوة أخرى نحو الحصول على تذكرة سفرهم إلى قطر.

وتواجد منتخبنا الوطنى المصرى في التصنيف الثانى خلال المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، مع ختام مرحلة المجموعات من التصفيات مساء الثلاثاء، بتأهل 10 منتخبات إلى المرحلة الأخيرة. وجاء منتخبنا الوطنى في التصنيف الثانى بعد تأهل منتخبات، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا والسنغال إلى المرحلة النهائية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 في التصنيف الأول، بفضل تفوقهم في تصنيف الفيفا على منتخبنا.

وتأهل منتخب الفراعنة إلى المرحلة الفاصلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 فوز وتعادلين.

وسيضم التنصيف الثانى في المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بجانب منتخبنا الوطنى كل من الكاميرون، غانا، مالى وجمهورية الكونغو.