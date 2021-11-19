في يوم ميلاد الرئيس السيسي.. مصريون يتمنون له الصحة ودوام العمر (فيديو)

يحل اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، مناسبة عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أراد المصريون تهنئته بها بشكل خاص.

وكثف مصريون محبين للرئيس السيسي، من دعواتهم ، لما قدمه لمصر وأهلها من مشروعات وإنجازات.

ورصد مقطع فيديو، دعوات مصريين، وقالت أحدهم بعد أن رأت بعينها ما تم من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، "ربنا يوفقك يارب"، وقالت آخرى "ربنا يخليه لينا ويطولنا في عمره".

وقالت مواطنة: "الله يديك رزقك ويطولنا فى عمرك، وقالت آخرى "يارب تفضل ريسنا طول العمر"، وقالت سيدة آخرى "ربنا يعمر بينته ويخليله ولده"، وقالت أم مصرية تم حل مشكلتها في إيطاليا "أب بروحه ومش بيسيب حد عنده مشكلة إلا لما يحلها".

كما أشاد المصريين بالإنجازات على أرض الواقع، ووجهوا له عدة رسائل للتهنئة بعيد ميلاده قائلين:"كل سنة وحضرتك طيب ياريس وعقبال 100 سنة".