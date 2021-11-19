رسائل المصريين للرئيس السيسي فى عيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا ريس.. ويارب تفضل رئيسنا طول العمر.. وكمل مشوارك وإحنا معاك.. ومصر دايما فى أمن وأمان.. فيديو

يحل اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبدأ عاما جديدا من الإنجازات والمضى قدما فى بناء الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات سابقة: "إحنا هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر فى بلدنا لآخر لحظة ليكم كلكم، وفى لفتات إنسانية كثيرة جدا كان دائما يقول "أنا عنيا ليكم ولكل المصريين"، كما أكد على حبه لكل المصريين .

وفى دعوات الرئيس دائما كان يدعوا بالستر والرزق لكل المصريين، ووجه المواطنين من فئات المجتمع بأطيافه التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، قائلين: "كل سنة وأنت معانا ياريس".

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مبادرات وكانت على رأسها مبادرات الصحة، حيث أطلق مبادرة 100 مليون صحة والتي استهدفت القضاء على فيروس سى، كما أطلق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ومبادرة تطوير القرى، والمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى التي تهدف لدعم محدودى ومتوسطى الدخل .

كما شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات وخصوصا الاهتمام بالبنية التحتية من محطات مياه وبنية تحتية وطرق وكبارى ومدن جديدة.

وبمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نرصد دعوات المصريين للرئيس فى عدة مناسبات مختلفة، حيث يتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكثير من الدعوات يوميا في افتتاح المشروعات وفى اللفتات الإنسانية منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة، وقالت إحدى المواطنات الريفيات بعد أن رأت بعينها ما تم من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ربنا يوفقك يارب، وقالت آخرى ربنا يخلهولنا ويطولنا فى عمره .

وقالت مواطنة: "الله يديك رزقك ويطولنا فى عمرك، وقالت آخرى "يارب تفضل ريسنا طول العمر"، وقالت سيدة آخرى "ربنا يعمر بينته ويخليله ولده"، وقالت أم مصرية تم حل مشكلتها في إيطاليا "أب بروحه ومش بيسيب حد عنده مشكلة إلا لما يحلها".

كما أشاد المصريين بالإنجازات على أرض الواقع، ووجهوا له عدة رسائل للتهنئة بعيد ميلاده قائلين:"كل سنة وحضرتك طيب ياريس وعقبال 100 سنة".

وهنأ المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، وقالت إحدى السيدات "كل عام وأنت بألف خير وبصحة جيدة يارب"، وقال آخر "كل سنة وانت بصحة جيدة وإنجازات وفى أمن أمان".

بينما قالت سيدة آخرى "كل سنة وحصرتك طيب ياريس وعقبال 100 سنة"، ووجه عدد كبير من الأطفال التهنئة للرئيس بعيد ميلاده، قائلين: "كل سنة وحضرتك طيب ياريس"