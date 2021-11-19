مباحثات هامة.. وزير الخارجية في اليونان وأزمات المتوسط على طاولة المفاوضات (صور)

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أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، عقب وصوله العاصمة اليونانية أثينا، لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري من كل من اليونان وقبرص وفرنسا.
ووفقا لما نشره المتحدث الرسمى للخارجية المصرية السفير أحمد حافظ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، يبحث وزراء خارجية الدول الأربع أيضا التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والخليج العربي.
كما يبحث وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس مع نظرائه المصري سامح شكري، والفرنسي جون إيف لو دريان والقبرصي نيكوس خريستودوليديس التعاون في مجال الطاقة والهجرة، وتغير المناخ.
وتطرق المباحثات الرباعية كذلك إلى التعاون في مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا.
ويعقد الوزراء الأربعة مؤتمرا صحفياً مشتركا، على أن يعقد وزير خارجية اليونان لقاءا منفصلا مع نظيره الفرنسي لبحث العلاقات الثنائية في ضوء التوقيع مؤخرا على اتفاقية " الشراكة الاستراتيجية والدفاعية"، فضلًا عن الأوضاع فى شرق المتوسط، والتطورات فى منطقة الساحل وتعزيز التعاون فى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جانب من لقاء وزير الخارجية شكرى فى اثينا
سامح شكرى اثناء زيارته لاثينا
سامح شكرى
وزير الخارجية سامح شكرى
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