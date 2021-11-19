/662064/التشكيل-الرسمي-لمباراة-طلائع-الجيش-وغزل-المحلة-بالدوري

تنطلق بعد قليل مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، لحساب الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى غزل المحلة مواصلة النتائج الإيجابية تحت قيادة محمد عودة، والتواجد في المربع الذهبي هذا الموسم، بعد تحقيق 7 نقاط في أول ثلاث جولات.

بينما يسعى طلائع الجيش للعودة لسكة الانتصارات هذا الموسم، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق للفريق عبد الحميد بسيوني.

وفيما يلي تشكيل طلائع الجيش الرسمي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل، أحمد هاني، خالد سطوحي، عمرو السيسي

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن، ميدو جابر، كازادي، كاسينجو

خط الهجوم: أحمد سمير، عبد الرحمن شيكا.

تشكيل غزل المحلة الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام بلحة، إبراهيم كونيه، يحيى حامد

خط الوسط: أحمد عفيفي، إيهاب سمير، حميد ماو

خط الهجوم: أحمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى