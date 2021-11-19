/662064/التشكيل-الرسمي-لمباراة-طلائع-الجيش-وغزل-المحلة-بالدوري
تنطلق بعد قليل مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، لحساب الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويسعى غزل المحلة مواصلة النتائج الإيجابية تحت قيادة محمد عودة، والتواجد في المربع الذهبي هذا الموسم، بعد تحقيق 7 نقاط في أول ثلاث جولات.
بينما يسعى طلائع الجيش للعودة لسكة الانتصارات هذا الموسم، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق للفريق عبد الحميد بسيوني.
وفيما يلي تشكيل طلائع الجيش الرسمي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: علي الفيل، أحمد هاني، خالد سطوحي، عمرو السيسي
خط الوسط: أحمد عبد الرحمن، ميدو جابر، كازادي، كاسينجو
خط الهجوم: أحمد سمير، عبد الرحمن شيكا.
تشكيل غزل المحلة الرسمي للمباراة:
حراسة المرمى: عمرو شعبان
خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام بلحة، إبراهيم كونيه، يحيى حامد
خط الوسط: أحمد عفيفي، إيهاب سمير، حميد ماو
خط الهجوم: أحمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشكيل الرسمي لمباراة طلائع الجيش وغزل المحلة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.