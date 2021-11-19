/662065/استراتيجية-تطوير-المناهج-والمواد-التعليمية-و3-إقتراحات-برغبة-على-طاولة-تعليم-الشيوخ-الإسبوع-المقبل

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اعمالها الاسبوع القادم مع بدء عودة الجلسات العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي يقوم بزيارة رسمية الى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس اجتماعا لمناقشة عدد من المقتراحات برغبة المقدمة من النواب ومناقشة مواضيع اخري على مدار اجتماعات الاسبوع القادم ومنها المقترح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشان تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمسة المتميزة للغات .

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة للنائب عمرو السعيد فهمي بشان عدم تعين ال36 الف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 1/4/2019 وحتي 31/5/2019 , وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشان تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار واختبار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجر بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وانشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين بحضور ممثلي الحكومة .

وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة استراتيجية المركز القومي لتطوير المناهج والمواد التعليمية فى وضع المعايير والقواعد ومتطلبات تطوير فلسفة التعليم من النمط التقليديى الى النمط الحديث ولباء القدرات المعرفية والمهرات الحياتية للتجاوب مع تطلعات رؤية مصر فى التنمية الميتدامة وتتسق مع المعايير العالمية .