اليابان تهدى لقاحات أسترازينيكا لمصر

جدة - نرمين السيد - وذكرت سفارة اليابان بالقاهرة فى بيان اليوم الجمعة أن ذلك يأتى فى ضوء علاقات الصداقة بين اليابان ومصر، والوضع الحالى لفيروس كورونا فى مصر، موضحة أن ذلك سيكون أول تقديم للقاحات من اليابان إلى القارة الإفريقية، إذ سيتم شحن جرعات اللقاح المنتجة فى اليابان إلى مصر بمجرد اكتمال الترتيبات اللوجستية من قبل مرفق (كوفاكس).

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة أن الجائحة الحالية تعد أزمة "أمن بشرى"، وتشكل تهديدا لبقاء الأفراد وسبل عيشهم وكرامتهم، ويجب على المجتمع الدولى العمل معا حتى يتسنى عدم ترك أى أحد خلف الركب خلال مكافحة هذه الجائحة.

وفى هذا السياق، دعمت اليابان جهود مصر خلال التصدى لجائحة كورونا من خلال تقديم أكثر من 250 مليون دولار أمريكى لتوفير معدات طبية يابانية الصنع لأكبر عدد من السكان، بما فى ذلك النساء والأطفال، وتحسين سلسلة التبريد، ودعم الأبحاث الجديدة بالجامعة المصرية –اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم الميزانية للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

كما تتعاون اليابان أيضا مع مرفق (كوفاكس) بمساهمة قدرها مليار دولار أمريكى، والتى تمثل أكثر من 10٪ من إجمالى ميزانية المرفق، وذلك اعتبارا من يونيو 2021.